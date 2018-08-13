Авиаэксперт: во всех крупных городах Европы самолеты выполняют заходы на посадку над жилыми домами

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Напомним, прежде представители регионального минтранса в ответ на вопросы жителей в твиттере пояснили, что "это нормально". "В связи с введением второй взлетно-посадочной полосы появилась дополнительная траектория захода на посадку", — уточнили в министерстве транспорта. "Курумоч" начал эксплуатировать вторую взлетно-посадочную полосу, построенную в рамках реконструкции аэропорта, в начале 2018 года.Как пояснил Олег Пантелеев, при формировании схем подхода к зоне аэродрома и выхода из нее, "естественно, учитывается наличие всех ограничений, которые могут в данной ситуации возникать", включая наличие высотных препятствий и экологические ограничения, а именно уровень шума."И если в результате проведения экспертизы принято решение, что угрозы с точки зрения и безопасности полетов, и экологической безопасности не возникает, то принимается к реализации такая схема, при которой некоторые этапы полета, в частности, заход на посадку и маневрирование в зоне аэродрома, выполняются непосредственно над жилыми кварталами. Если посмотреть на пример других городов, то мы видим, что Подмосковье очень плотно застроено. Поэтому и при заходе на посадку в Домодедово, и при заходе на посадку в Шереметьево, и Внуково, в меньшей степени в других городах — например, в Санкт-Петербурге, воздушные суда так или иначе пролетают над жилыми домами, расположенными в пригороде", — рассказывает Олег Пантелеев.В Москве, продолжает он, полеты внутри МКАД возможны лишь на высотках свыше 8 км. Но если посмотреть на международную практику, то во всех крупных городах Европы — например, Лондоне, Париже, Берлине, и не только Европы — можно взять и пример Нью-Йорка, воздушные суда выполняют заходы на посадку в аэропорты, а в ряде случаев и взлет, над жилыми домами."Количество, скажем так, драматических случаев, связанных с такой схемой выполнения полетов, не нулевое, но незначительное. Пожалуй, за минувшие два десятилетия применительно к крупным столичным городам можно вспомнить лишь пару случаев — оба произошли в США. Если же мы посмотрим на насчитывающую десятилетия практику полетов в Лондон и Париж, а это очень крупные аэропорты, то никаких драматических событий, к счастью, не было", — отмечает Олег Пантелеев.При этом он согласен, с тем, что заходящие на посадку или взлетающие самолеты создают шум, тем самым вызывают дискомфорт. Но считает, что необходимо учитывать несколько важных моментов."Во-первых, уровень шума, создаваемого современным самолетом, например, ниже, чем у мотоцикла, который едет по улице при том что мотоциклист нажимает на газ. Кроме того, современные самолеты — скажем так, каждое последующее поколение — имеют значительно меньший уровень шума, чем предыдущие. Поэтому после ухода с линии ветеранов Ту-134, Ту-154 шума в небе стало намного меньше. Еще один момент связан с тем, что интенсивность полетов в Самаре не настолько высока, чтобы мы могли сравнивать ее по этому показателю с крупнейшими европейскими аэропортами, где над центром города самолеты снуют, в общем-то, порой не реже, чем поезда в метро", — говорит Олег Пантелеев.Резюмируя свои рассуждения, эксперт вывел три основных тезиса: первое — прежде чем легализовать новую схему захода на посадку в связи с вводом в эксплуатацию новой полосы были проведены все необходимые замеры и расчеты, и такая схема признана безопасной с точки зрения обеспечения самих полетов и уровня шума; второе — уровень шума сейчас приемлемый, но главное, что он будет из года в год снижаться; третье — в целом это соответствует как российской, так и международной практике.