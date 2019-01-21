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Новости /  Общество /  Социум  

Аттракцион неслыханной щедрости. Малоимущей семье в Таганроге выделили 47 рублей

21 января 2019 18:46
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О поступке местных властей написали СМИ, после чего в регионе поднялась волна возмущения.
Малоимущей семье в Таганроге выделили единовременное пособие в размере 47,5 рублей, пишет life.ru со ссылкой на местный портал "Панорама".

По данным сайта, за помощью в городскую администрацию обратилась многодетная мать-одиночка. В итоге женщина получила уведомление о том, что, согласно требованиям областного закона об адресной социальной помощи, ей выделят 47,5 рублей.

В документе также говорится, что дополнительно из городского бюджета семья получит 1000 рублей. 
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Комментарии



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