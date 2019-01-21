Аттракцион неслыханной щедрости. Малоимущей семье в Таганроге выделили 47 рублей

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По данным сайта, за помощью в городскую администрацию обратилась многодетная мать-одиночка. В итоге женщина получила уведомление о том, что, согласно требованиям областного закона об адресной социальной помощи, ей выделят 47,5 рублей.В документе также говорится, что дополнительно из городского бюджета семья получит 1000 рублей.