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Артисты Самарского театра оперы и балета примут участие в праздничных мероприятиях

4 мая 2017 17:05
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Артисты Самарского театра оперы и балета примут участие в двух праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Судьба Самарского театра оперы и балета тесно связана с событиями Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года в Куйбышев эвакуируется Государственный Большой театр СССР. За 1941-1943 гг. Столичный театр показал в Куйбышеве (Самаре) 14 опер и балетов. На самарской сцене выступали всемирно известные певцы Иван Козловский, Максим Михайлов, Марк Рейзен, Валерия Барсова, Наталья Шпиллер, балерина Ольга Лепешинская и многие другие.

Поистине историческим событием XX века стало исполнение на сцене Самарского оперного театра Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича. Великое произведение, отражающее трагические события военного времени, передающее все величие подвига советских воинов, было дописано композитором в декабре 1941 г. в эвакуации в Самаре и исполнено оркестром Большого театра под руководством Самуила Самосуда 5 марта 1942 г.

9 мая артисты Самарского театра оперы и балета примут участие сразу в двух праздничных мероприятиях.

С утра в 10:00 Наталья Бондарева и Антон Кузенок выступят на железнодорожном вокзале. Артисты исполнят песни военных лет: "На солнечной поляночке" и "Где же вы теперь, друзья-однополчане" В. Соловьева-Седого, "Смуглянк" А. Новикова.

В 14:00 на Речном вокзале артисты балетной труппы примут участие в праздничном мероприятии, собщает пресс-служба театра. 
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