Арт-группа самарских художников специально к ЧМ-2018 создают 8 эксклюзивных матрёшек

Матрёшка - один из самых известных российских сувениров, символ русского народного искусства, образ и душа России. В множестве смыслов и слоев, когда, раскрывая деревянную фигурку, мы знакомимся с новыми образами, учимся воспринимать глубинные, традиционные основы.В каждой матрёшке сплетаются сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризуют страну – это цвет национального флага, достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.