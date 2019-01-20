Аршавин впервые за пять лет увиделся со своими тремя детьми от Барановской
20 января 2019 15:59
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Футболист Андрей Аршавин снова общается с детьми от первого брака. Он опубликовал в "Инстаграме" фотографию с сыновьями Артёмом и Арсением, сделанную в одном из кафе.
— Мои клоны, — подписал он снимок.
Мать мальчиков — телеведущая Юлия Барановская — пока не прокомментировала эту встречу. Ранее она не раз жаловалась, что отец её детей не виделся с ними много лет и даже не интересовался их жизнью.
Как ранее писал Лайф, на днях Аршавин развёлся со своей второй женой Алисой, в браке с которой у него родилась дочь Есения. По словам экс-супруги, он оставил семью ради отношений с 21-летней девушкой по имени Карина.
Фото: соцсети
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