Армия, которая сыграла ключевую роль в освобождении правобережной Украины в годы ВОВ, сегодня празднует юбилей
27 января 2018 17:23
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2-я танковая армия была сформирована в феврале 1943 г. на базе 3-й резервной армии Брянского фронта. Первоначально в нее входили 11-й и 16-й танковые корпуса, 60-я, 112-я и 194-я стрелковые дивизии, 115-я стрелковая, 28-я лыжная, 11-я гвардейская танковая бригады, другие соединения и воинские части.
В боевой истории армии много героических вех. Среди них — боевое крещение в Дмитриев-Севской наступательной операции
Центрального фронта, участие в Курской битве, освобождение Правобережной Украины, участие в завершающих операциях Великой Отечественной войны.
За мужество, героизм, воинскую доблесть и образцовое выполнение боевых задач в годы Великой Отечественной войны свыше 103 тыс. воинов армии награждены орденами и медалями, а 221 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Дважды этого высокого звания был удостоен командующий армией генерал-полковник Семен Ильич Богданов. Почти все соединения и воинские части армии награждены орденами, большинство из них удостоено почетных наименований.
В послевоенные годы армия входила в состав Группы советских войск в Германии (с 1989 — Западной группы войск). Ее соединения и воинские части (16-я и 25-я гвардейские танковые дивизии, 21-я мотострелковая дивизия, 94-я гвардейская мотострелковая дивизия и др.) дислоцировались на территории Германской Демократической Республики (ГДР) в 39 гарнизонах, штаб армии располагался в городе Фюрстенберге.
22 февраля 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 2-я гвардейская танковая армия была награждена орденом Красного Знамени. В 1993 г. армия была выведена с территории Германии и вошла в состав Приволжского военного округа. Здесь в соответствии с директивой Главного штаба Сухопутных войск от 11 ноября 1993 г. управление 2-й гвардейской танковой Краснознаменной армии переведено на новый штат и получило наименование управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 3 августа 1997 г. № 040 и директивой Главнокомандующего Сухопутными войсками от 25 декабря 1997 года № 453/1/0820 управление армии было расформировано, а ее соединения и воинские части переданы в состав Приволжского военного округа.
В 2001 г. во исполнение Указа Президента РФ от 24 марта 2001 г., директивы Генерального штаба Вооруженных Сил РФ от 17 апреля 2001 г. № 314/2/300 «О преобразовании Приволжского и Уральского военных округов в Приволжско-Уральский военный округ и формировании 2-й общевойсковой армии» управление Краснознаменного Приволжского военного округа к 1 сентября 2001 г. было переформировано в управление Краснознаменной общевойсковой армии со штабом в Самаре.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. № 1337 общевойсковому объединению переданы почетное наименование гвардейской, Боевое знамя и государственная награда 2-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. В современной истории страны воинам гвардейского объединения еще раз с оружием в руках пришлось стать на защиту государственных интересов
России. Ряд воинских частей армии принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные в боях по ликвидации незаконных вооруженных формирований, 13 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, из них 7 — посмертно.
Серьезной проверкой для гвардейцев стали масштабные учения, такие как «Южный щит-2006», «Мирная миссия-2008», «Центр-2008», «Запад-2009» и «Центр-2011», «Нерушимое братство-2014», «Центр-2015», Совместные учения ОДКБ, в которых принимали участие практически все соединения и воинские части объединения. Действия военнослужащих армии были высоко оценены вышестоящим командованием.
В настоящее время соединения и воинские части 2-й армии дислоцируются в Республике Удмуртия, Оренбургской, Пензенской и Самарской областях со штабом в Самаре, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).
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