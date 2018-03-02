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Новости /  Общество /  Социум  

Аркадий Дворкович в Тольятти принял участие в большом совещании на АВТОВАЗе

2 марта 2018 16:21
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2 марта 2018 года в Самарскую область с рабочим визитом прибыл зампреда Правительства РФ Аркадий Дворкович, сообщает citytraffic.ru.

В Тольятти он посетил Центр корпоративных решений Сбербанка, а затем принял участие в большом совещании на АВТОВАЗе, посвященном подготовке к празднованию 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил Аркадия Дворковича за внимание к проблемам Тольятти и поддержку Самарской области, сообщает пресс-служба губернатора. 
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Комментарии



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