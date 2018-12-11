Архивной службе Самарской области – 100 лет!

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Сегодня, 11 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипоздравил участников торжественного мероприятия со 100-летием создания государственной архивной службы Самарской области.Архивный фонд Самарской области насчитывает свыше 4 млн. единиц хранения (4-ый по объёму среди регионов Приволжского федерального округа). В нем содержится информация не только по истории самарского края, но и других регионов, которые в разные годы входили в его состав. В фондах самарского архива хранятся документы по истории современных Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан.Свыше 25 тыс. документов являются особо ценными. Самые древние документы, хранящиеся в оригинале, датированы 1632 и 1679 годами.Самарские архивы хранят официальную историю нашего региона, истории отдельно взятых людей, семей. Так, бережно хранятся личные документы выдающихся деятелей науки, культуры, почётных граждан, участников боевых действий.Государственная информационная система «Архивы Самарской области» — один из самых значительных по объёму электронных ресурсов нашей страны, который содержит 20 млн. документов. Каждый пользователь, зарегистрированный на портале Госуслуг, имеет возможность работать с электронными копиями документов, не выходя из дома или, наоборот, находясь далеко от него. 80% услуг в сфере архивного дела предоставляются в электронном виде.«Сегодня архив Самарской области занимает достойное место в ряду учреждений, хранящих документальные источники, составляющие богатое историко-культурное наследие нашей страны, — говорится в поздравительном обращении Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к работникам службы. – В архивных фондах области собран богатейший документальный материал, рассказывающий об истории региона, свидетельствующий о её достижениях в науке, экономике, культуре и социальной сфере. Информационный потенциал самарских архивов широко востребован отечественными и зарубежными учеными, специалистами самых разных сфер деятельности, а также всеми, кто интересуется историей нашего региона. На основе архивных документов реализуется целый ряд значимых образовательных и просветительских проектов. Уверен, что архивная служба и впредь будет идти в ногу со временем, сохраняя бережное отношение к нашему прошлому».Поздравляя коллектив архивной службы Самарской области, А. Нефёдов подчеркнул, что за прошедшие сто лет проделана колоссальная работа, благодаря которой сохранились бесценные исторические свидетельства минувших дней. Он пожелал успехов и новых достижений в кропотливом труде, в продолжение благородных традиций предшественников. «В канун праздника на заседании областного Правительства получила одобрение программа по развитию архивного дела в регионе. Одним из значимых мероприятий программы является проектирование и строительство нового здания для государственного архива нашей области. Планируем начать работы уже в следующем году», — сказал А. Нефёдов.В архивной службе региона сегодня трудятся 323 человека и более 500 ответственных за архив и делопроизводство в органах власти всех уровней и организациях различной формы собственности. За профессионализм и верность выбранному делу лучшим из них А. Нефёдов вручил награды губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.