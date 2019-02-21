Архитекторы Самары обсудили дизайн-проекты общественных пространств, выдвинутых на рейтинговое голосование
21 февраля 2019 20:04
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Открывая заседание, Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, что накануне завершились общественные обсуждения дизайн-проектов 20 общественных пространств, которые будут вынесены на рейтинговое голосование по приоритетному проекту:
«Обсуждения проходили во всех девяти районах города, жители высказывали свои мнения о проектах, делали замечания. Специалисты объединили пожелания граждан по каждому объекту, и сегодня мы хотим с вами обсудить, как максимально эффективно и качественно их исполнить», - сказала Елена Лапушкина.
Также Глава города подчеркнула, что в этом году программа «Формирование комфортной городской среды» вошла в национальный приоритетный проект «Жилье и городская среда», разработанный по указу Президента РФ. Это значит, что все территории, вынесенные на слушания, уже поддержаны горожанами и обязательно получат свое развитие.
Одним из первых на мероприятии был презентован проект сквера Фадеева, который находится на проспекте Ленина, 1. Дом был построен по указанию главного конструктора завода РКЦ «Прогресс» Дмитрия Козлова. Идею о благоустройстве сквера выдвинули жители окрестных домов и ветераны предприятия.
«В этом году отмечается особая не только для Самары, но и для всей космической отрасли дата – 100-летие со дня рождения легендарного Дмитрия Ильича Козлова. Городская Администрация с радостью поддержала инициативу жителей и разработала дизайн-проект благоустройства. Надеюсь, идея развития этой территории получит поддержку у многих горожан», - отметила Елена Лапушкина.
В соответствии с проектом, в сквере может появиться беговая дорожка, спортивная площадка, хоккейная калда с трибунами, площадка для воркаута и детская площадка с водными элементами, новые пешеходные зоны и зеленые насаждения. По словам разработчиков проекта, во время обсуждения жители попросили заменить плиточное покрытие, предусмотренное проектом, на асфальтовое, предусмотреть места для парковки автомобилей, добавить больше зеленых насаждений. Представители архитектурного сообщества согласились с высказанными замечаниями, а также порекомендовали предусмотреть обустройство нескольких навесов в рекреационной зоне.
Обсуждая дизайн-проект благоустройства бульвара Металлургов, глава администрации Кировского района Игорь Рудаков подчеркнул, что объект стал одним из лидеров отборочного этапа – за него отдали более 1800 голосов.
«Во время разработки проекта мы старались сохранить бульвар в первозданном виде, соблюсти стилистику 50-х годов, сделать так, чтобы он вписывался в окружающую среду. В итоге по проекту было всего лишь одно замечание – увеличить количество зеленых насаждений», - рассказал глава администрации.
Некоторые представители архитектурного сообщества порекомендовали внести в проект больше современных деталей, другие эту идею оспорили:
«Мода быстро меняется, и я бы не стала заострять внимание на этом аспекте. То, что сегодня современно, завтра уже может быть приевшимся и архаичным. Скорее нужно ставить вопрос о дизайне как об индивидуальном решении. Потому что все территории уникальны, жители, которые голосуют за ту или иную территорию, уникальны», - сказала профессор кафедры инновационного проектирования СамГТУ Евгения Репина.
Много обсуждений вызвал и проект благоустройства Крымской площади. По задумке авторов, здесь могут появиться сразу два арт-объекта – маяк и ротонда, а также сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова.
Представители архитектурного сообщества порекомендовали предусмотреть обустройство навесов в рекреационных зонах, увеличить количество зеленых насаждений и рассмотреть вариант использования нескольких дорожных покрытий в пешеходных зонах.
Еще один проект, вошедший в шорт-лист, - сквер за территорией Кирилло-Мефодиевского собора. Если проект развития территории поддержит большинство самарцев, то здесь обустроят пешеходные зоны, установят малые архитектурные формы, детскую площадку и уличное освежение. Также по просьбам жителей в рамках проекта планируется провести работы по планировке оврага, в котором скапливаются дождевые и талые воды. Архитекторы предложили при планировке оврага учесть естественный ландшафт территории.
«Рейтинговое голосование в этом году будет проходить три дня - с 1 по 3 марта. Мы специально выбрали выходные дни, чтобы у всех самарцев была возможность прийти на пункт голосования. К этому моменту необходимо аккумулировать все замечания, доработать проекты с их учетом, - подытожила Елена Лапушкина. - То, чем мы занимаемся – это достижение единой цели – сделать город более комфортным, более привлекательным. Меня радует, что в этом процессе активно участвуют как жители города, так и профессиональные архитекторы».
С адресами пунктов голосования можно ознакомиться по ссылке, передает пресс-служба администрации Самары.
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