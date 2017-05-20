Архитектор Владимир Борисов: «Фонтан 30-летия Победы потерян для Самары»

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«Там все разрушено, все потеряно. Нельзя так поступать с культовыми объектами города. Это — вандализм. Я совершенно уверен, что это было волевое решение — разломать и все!», – сказал Борисов в эфире «Эхо Москвы в Самаре». – Прежнего фонтана уже не будет. Я видел эскизы нового – это совершенно другой фонтан».Владимир Андреевич рассказал, что сорок лет назад, когда в канун тридцатилетия Победы только делали фонтан, по его днищу выложили бетонные плиты на которых художники как пазлы выкладывали рисунок. Делали смальтой — очень дорогим материалом, который редко кто производит. Смальту разбили и восстановить ее невозможно.«Я сегодня ходил к разрушенному фонтану, смотрел. Там смальта валяется: кусочки красные, желтые... У меня такое тягостное впечатление после всего этого — это как с твоим ребенком что-то сделали. Трагедия. Моя жена вместе с женой Каркарьяна вчера пошли туда и положили гвоздики», – сказал архитектор.Если фонтан 30-летия Победы собираются отремонтировать или отреставрировать, как об этом сейчас заявляют власти, то разрушать его до основания не было никакой необходимости, говорит Владимир Борисов. Они с заслуженным архитектором Ваганом Каркарьяном делали проект так, чтобы фонтан можно было обслуживать с минимальными потерями.«Для того чтобы реконструировать фонтан достаточно было снять плиты «георгиевской ленты», под которой находится канал, где лежат трубы, вытащить их, а саму смальту почистить, отмыть и реконструировать борт фонтана, – говорит Борисов. – За все эти годы фонтан уже ремонтировали несколько раз, но никто его до сих пор не ломал. В нашем проекте первоначально закладывались возможности для ремонта».Архитектор рассказал, что с ним никто даже не советовался, никто не приглашал, прежде чем «заняться» фонтаном. Никто не проводил никакие общественные публичные слушания. Власть решила — и сделала.«Они заслуживают наказания, – сказал 78-летний архитектор. – Ничего такого с ними не надо делать. Надо, как раньше, снять штаны, выпороть как следует, прогнать по всему городу и пускай заплатят за все то, что они разрушили».Фото Юлии Илларионовой, «Парк Гагарина»