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Новости /  Общество /  Социум  

Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать криптовалюту с должников-банкротов

26 февраля 2018 21:48
263
Решение повлияет на дальнейшую судебную практику по подобным вопросам, считают юристы.
Арбитражный суд Москвы решил не включать в конкурсную массу должника криптовалюту. Решение было принято на заседании 26 февраля судьей Ларисой Кравчук, передает РБК.

На заседании рассматривалось ходатайство финансового управляющего Алексея Леонова, который просил у суда разрешить разногласия между ним и должником Ильей Царьковым. Финансовый управляющий просил суд дать разрешение на включение в конкурсную массу содержимого криптокошелька, находящегося по адресу www.blockchain.info, а должника просил обязать передать пароль от кошелька управляющему.

После предоставления должником документов, доказывающих наличие у него кошелька и средств на нем в биткоинах, суд не удовлетворил требования финансового управляющего. Причины отказа суда будут известны после официальной публикации судебного определения. По словам участников заседания, это не значит, что криптовалюта не будет в итоге изъята в счет долга — суд мог передать решение этого вопроса в суд высшей инстанции или в руки финансового управляющего.

​​История вопроса

Владелец криптокошелька Илья Царьков по собственному заявлению был признан банкротом в октябре прошлого года. Царьков задолжал более 18 млн руб. компании ООО «Рикас Финанс» по договору поручительства, который Царьков заключил в 2006 году по обеспечению обязательств компании-заемщика. Царьков заявил, что не обладает необходимыми средствами и имуществом для погашения задолженности, в связи с чем было принято решение о его банкротстве.

​После признания Царькова банкротом была начата процедура реализации его имущества. Изъятием имущества занимается финансовый управляющий Алексей Леонов, который и узнал, что у Царькова есть криптовалютный кошелек на сайте www.blockchain.info. Управляющий предложил включить этот кошелек в конкурсную массу должника, что позволило бы изъять имеющуюся криптовалюту в счет долга. Однако Царьков выступил против, считая, что криптовалюта не является имуществом и не может быть изъята в соответствии с процедурой банкротства.

Спор между Царьковым и Леоновым уже рассматривался в суде 2 февраля, однако на том заседании судья отложила итоговое рассмотрение спора, попросила финансового управляющего уточнить предмет его требований и обязала предоставить в суд доказательства того, что у Царькова имеется данный криптокошелек. На заседании 26 февраля Царьков предоставил суду доказательства: протокол нотариального осмотра сайта и нотариального перевода условий использования сайта, а также скриншот, на котором отражена сумма размещенных на кошельке средств в биткоинах. Защита попросила не разглашать сумму в зале суда, однако на вопрос представителя финансового советника Царьков подтвердил, что на его счету находится 0,19 биткоина (около $1780 по курсу на coindesk.com утром 26 февраля).

Суть разногласий

Спор между Царьковым и Леоновым почти зеркально отражает разногласия относительно природы криптовалюты в кругах специалистов. По мнению финансового управляющего Леонова, криптовалюта подлежит включению в конкурсную массу как объект гражданских прав. Так как пока в российском правовом поле отсутствует понятие криптовалют, Леонов в ходе заседания ссылался на законопроект «О цифровых финансовых активах», разработанный Минфином совместно с Центробанком и представленный в январе этого года. В законопроекте цифровые финансовые активы признаются иным имуществом, а токены и криптовалюты — видами цифрового финансового актива.

Царьков и его защита считают, что криптовалюту пока нельзя считать объектом гражданских прав, так как правого поля для нее не создано. По мнению защиты Царькова, пока нет принятого федерального закона, можно лишь с натяжкой говорить о том, что биткоин, эфир и другие криптовалюты — это имущество. «Это то же самое, что говорить, что имуществом являются баллы (лояльности) «Аэрофлота» или игровые валюты», — заявил на заседании 2 февраля адвокат Царькова. «Пока они не признаны государством, это информация, запись в распределенном реестре (блокчейне), но не имущество», — добавил адвокат.

Криптовалюта, как отмечает защита Царькова, ни в одном законе пока отражения не нашла. Кроме того, сам Царьков подчеркнул, что ее нельзя считать и валютой, так как ЦБ уже неоднократно говорил о возможной природе криптовалюты как денежного суррогата.

Оба подхода — и финансового управляющего, и должника — в какой-то части верны, считает исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. «Криптовалюта — это действительно некая информация, выражающаяся в записи в реестре, но за эту запись определенные люди готовы платить деньги, то есть она обладает некой стоимостью и, исходя из этого, может считаться активом», — полагает Куликов.

Последствия

Финансовый советник обладает полномочиями самостоятельно решать, что включать или не включать в конкурсную массу должника. Однако, как пояснил Леонов в зале суда, решение о включении должен принять именно суд, чтобы подобная практика стала ориентиром для будущих споров. «Совершенно очевидно, что этот вопрос вызывает разногласия, поэтому я не взял на себя решение в этом деле. Если бы должник предоставил доступ к системе, вопрос так бы не стоял», — уточнил Леонов.

«Никаких оснований для невключения криптовалюты не имеется, несмотря на то что статус криптовалют в России пока никак законодательно не закреплен», — заявил Леонов. «Совершенно очевидно, что это актив, и если его не включить в конкурсную массу, подобный прецедент будет способствовать оттоку активов и в будущем», — считает финансовый управляющий.

Появление судебной практики о включении криптовалют в конкурсную массу позволило бы зафиксировать статус криптовалюты как оборотоспособного имущества, считает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Решение же о невключении криптовалюты в конкурсную массу, то есть отказ в признании за криптовалютой статуса оборачиваемого имущества, может внести некоторую сумятицу в применение закона, поясняет юрист. «На наш взгляд, в данной ситуации прав именно финансовый управляющий, поскольку граждане, и должник в том числе, пользуются этой криптовалютой, обменивая ее на обычные деньги (рубли, евро, доллары и т. п.), а также приобретая различные товары. Отказ в оборотоспособности означал бы, что ранее граждане меняли принадлежащие им денежные средства, получая непонятно что взамен», — считает юрист.

Несомненно, решение о неизъятии криптовалюты будет составлять судебную практику, на которую будут ориентироваться суды в будущем, уверен юрист.

Однако подобного решения суда стоило ожидать, считает Никита Куликов. «Приняв решение о включении криптовалюты в конкурсную массу, суд де-юре признал бы криптовалюту разновидностью либо денег, что в свою очередь идет вразрез с мнением ЦБ, либо иным имуществом, что в принципе не закреплено в законе, и поэтому такое решение было бы оспоримым и гарантированно отменено судом следующей инстанции. К тому же таким правом о толковании законодательства наделен только Верховный суд РФ, но и он вряд ли будет каким-то образом высказываться по данному вопросу», — комментирует Куликов.

Решение суда, несомненно, повлияет на то, как будут разрешаться подобные споры в будущем, однако прецедентом это не станет, уверен Куликов. «Все-таки в судебной ветви власти только Верховный суд наделен полномочиями трактовать законодательство и тем более регулировать новеллы в законодательстве, такие как криптовалюты», — поясняет он.

Судебное решение привлечет внимание всех участников криптосообщества, и, вероятно, профильных министерств, что может способствовать ускорению пересмотра необходимых законодательных документов, считает основатель блокчейна Universa Александр Бородич. «Потребность в регулировании этой отрасли с каждым подобным практическим случаем становится все острее, и рынок выиграет не от запрета, а от легализации криптовалют», — полагает он.


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Комментарии



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