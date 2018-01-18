Apple позволит отключать внедренную компанией функцию замедления iPhone

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«Ключевым моментом при принятии любых наших решений является мнение пользователя, и мы считаем, что будет лучше замедлить работу iPhone ради того, чтобы он не перезагружался. Мы очень просим прощения у тех, кто считает, что у нас была другая причина», — заявил Кук.По его словам, компания учла обратную связь и, в дополнение к тому, что снизила цены на новую батарею, выпустит в следующем месяце специальное обновление. Благодаря ему пользователь сможет получать информацию о состоянии батареи и узнать, замедлена ли работа его смартфона. «Мы предупредим, что немного замедляем работу устройств, чтобы избежать их неожиданной перезагрузки. Если вы не хотите этого, вы сможете отключить эту функцию», — добавил глава Apple.Скандал вокруг аккумуляторов Apple начался в конце 2017 года, когда ассоциация «Стоп программе устаревания» обнаружила, что старые модели смартфонов, таких как iPhone 6, iPhone 6s and iPhone 6s Plus, начали медленнее работать после выхода нового iPhone X. По словам представителей ассоциации, Apple намеренно замедлял производительность аппаратов, чтобы ускорить их замену и тем самым повысить продажи. Ассоциация потребовала признать производство подобной техники преступлением. В январе прокуратура Парижа начала соответствующее расследование.Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей из-за установленных в них литий-ионных батарей, которые со временем теряют мощность, что может вызывать перезагрузку смартфона или внезапное отключение. Для исправления ситуации компания внесла изменения в операционную систему iOS. Однако пользователи из разных стран начали подавать иски к Apple. В том числе иски были поданы и в России.