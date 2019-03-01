Apple может начать продажу iPhone с пустыми аккумуляторами

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С такой инициативой выступило Федеральное агентство США. Это связано с правилами перевозки литий-ионных аккумуляторов. Так вероятность их возгорания во время полёта будет минимальной.По правилам перевозки аккумуляторов заряд батареи не должен превышать 30%. К перевозу электроники в пассажирском отсеке это не относится: там поддерживается стабильная температура, поэтому ограничений нет.