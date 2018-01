Apple анонсировала новую версию iOS, в которой пользователи смогут отключать функцию «замедления» iPhone

96

В частности, Apple уверяет, что в iOS 11.3 появятся новые функции, которые позволят владельцам смартфонов следить за состоянием аккумулятора и будут выдавать рекомендации по их обслуживанию. Данная функция будет доступна в разделе «Настройки», «Аккумулятор» на смартфонах iPhone 6 и более поздних моделях.Кроме того, теперь пользователи могут видеть включена ли функция «замедления» iPhone, впервые введенная в iOS 10.2.1, и смогут отключать ее. Именно функция замедления работы аккумулятора в старых версиях iPhone, которая была введена, как уверяет Apple, для того, чтобы батареи не перегружались и внезапно не отключались, вызвала недовольство пользователей. Функция будет доступна в разделе «Настройки» — «Аккумулятор» на моделях смартфонов iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.Ранее о том, что Apple внесет изменения в новую версию iOS после целой волны жалоб от пользователей на замедление работы iPhone объявил глава компании Тим Кук. «Мы предупредим, что немного замедляем работу устройств, чтобы избежать их неожиданной перезагрузки. Если вы не хотите этого, вы сможете отключить эту функцию», — объяснял Кук.Скандал вокруг аккумуляторов Apple начался в конце 2017 года. Пользователи более старых моделей iPhone, таких как iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 6s Plus, пожаловались на то, что их смартфоны начали медленнее работать после выхода нового iPhone X. Apple признала, что действительно замедляет работу старых моделей из-за установленных в них литий-ионных батарей, которые со временем теряют мощность, что может вызывать перезагрузку смартфона или внезапное отключение.Против Apple в итоге были поданы иски. В них, в частности, говорилось, что «Apple вынуждает пользователей покупать новые дорогие устройства, в то время как продлить службу смартфона может простой сменный аккумулятор».