Антон Кухарев - лучший пожарный Самары

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Смотр-конкурс представляет собой ряд показателей и испытаний, по которым характеризуются участники конкурса – личный состав подразделений федеральной противопожарной службы, занимающий должности пожарного, старшего пожарного, респираторщика, старшего респираторщика и мастера-пожарного.Конкурс состоит из практической и теоретической частей, где проверяются знания функциональных обязанностей, материально-технической части пожарно-технического вооружения и оборудования, основы его эксплуатации и применения, знания способов оказания первой медицинской помощи.Теоретическая часть номинации состоит из вопросов, касающихся тактической подготовки, газодымозащитной службы, охраны труда и медицинской подготовки.Практическая составляющая конкурса – это выполнение нормативов по физической и пожарно-строевой подготовке. Пожарные соревнуются в кроссе 1 км, подтягивании на перекладине, челночному бегу 10х10 м.В пожарно-строевой подготовке участники показывают свои навыки, ловкость и выносливость в подъёме по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни, вязке двойной спасательной петли и преодолении 100 метровой полосы с препятствиями.По итогам проведенного конкурса в 3 отряде федеральной противопожарной службы по Самарской области, расположенном в городе Самаре, лучшим пожарным признан пожарный 1 пожарно-спасательной частиАнтон служит в федеральной противопожарной службе с 2010 года и первое место на данном конкурсе занимает уже не в первый раз. В 2015 году сержант внутренней службы Кухарев уже достигал подобных результатов и был первым по профессии среди пожарных отряда. Помимо своих высоких показателей в службе добился высоких результатом и в спорте. Являясь членом сборной команды Главного управления МЧС России по Самарской области по пожарно-прикладному спорту, неоднократно принимал участие в областных соревнованиях.За 8 лет службы Антон Кухарев в совершенстве овладел пожарно-техническим вооружением и умеет грамотно применить его в боевой работе на пожарах. Активно занимается самообразованием, стремиться повысить свой профессиональный уровень, что и поспособствовало ему достойно показать высокие результаты на всех этапах конкурса и заработать в очередной раз высокий статус среди сослуживцев отряда.2 и 3 места в отряде по итогам конкурса заняли пожарный 2-пожарно-спасательной сержант внутренней службы Олег Юдин и пожарный 3-пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Сергей Питинов, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС