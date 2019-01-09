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9 января 2019 года в Самаре генерал-майору Андрею Колотовкину вручен штандарт командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа.Торжественная церемония прошла в штабе объединения.Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковник Евгений Устинов вручил генерал-майору Андрею Колотовкину личный штандарт и представил офицерам управления армии.Общевойсковое объединение дислоцировано в регионах Поволжья.Колотовкин Андрей Владимирович родился 10 апреля 1972 года в городе Майкопе. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище (1994 г.), Общевойсковую академию ВС РФ (2006 г.), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2015 г.). Прошел путь от командира мотострелкового взвода на Северном Кавказе до первого заместителя командующего общевойсковым объединением Южного военного округа.Награжден Орденом Александра Невского (2016 г.), двумя орденами Мужества (1995 г., 1997 г.), орденом «За военные заслуги», медалью «За отвагу».В составе 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа находятся ракетные, артиллерийские, зенитные, мотострелковые, инженерные и другие отдельные подразделения, соединения и воинские части. Они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре, сообщает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)