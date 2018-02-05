Андрей Грачёв - первая ракетка СКС

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В минувшие выходные лучший самарский центр настольного тенниса «Первая ракетка» принимал игроков и болельщиков СКС. Более 150 сотрудников компании комфортно разместились на трибунах и на игровой площадке. Игры проходили в режиме нон-стоп на десяти столах центра. В перерывах и по окончании соревнований поиграть в теннис смогли все желающие.Победители выявлялись в личном, парном и в командном первенстве. По результатам соревнований был составлен рейтинг всех участников. Лучшие игроки будут представлять СКС на городских и областных первенствах.Личный зачёт:1 место – Грачёв Андрей, «Молния» (на фото)2 место – Хмелевский Владимир, «Гладиаторы»3 место – Дмитриев Александр, «Молния»Парный зачёт:1 место – Алексеев Олег и Хмелевский Владимир, «Гладиаторы»2 место – Поселённов Владимир и Поселённов Иван, «Молния»3 место – Грачёв Михаил и Грачёв Андрей, «Молния»Командный зачёт:1 место – «Пламя» (НФС-1, РМЦ, СЭЦ, метрология)2 место – «Молния» (ЦКНС, ЦЭК)3 место – «Комета» (ГОКС, НФС-3, ГВС, ИХБЛСВ, ВТ), сообщает пресс-служба СКС.