Анатолий Завалишин назначен прокурором Камышлинского района Самарской области

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки № 922-к от 09.08.2018 Анатолий Завалишин назначен на должность прокурора Камышлинского района Самарской области.



Завалишин Анатолий Николаевич, 1980 года рождения, после окончания Саратовской государственной академии права состоял на службе в органах прокуратуры и следственного комитета в должностях: с 2005 по 2007 гг. – следователя прокуратуры Сергиевского района, с 2007 по 2008 гг. – следователя и старшего следователя Красноярского межрайонного следственного отдела Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Самарской области, с 2008 по 2013 гг. - помощника Похвистневского межрайонного прокурора, с 2013 г. по настоящее время - заместителя прокурора Кинель-Черкасского района Самарской области, передает пресс-служба облпрокуратуры.