Анатолий Вассерман снялся в новом клипе Ольги Бузовой

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Новый клип получил название "Танцуй под Бузову". Видео уже набрало более 800 тысяч просмотров и 35 тысяч лайков. Участие в клипе приняли актёры Андрей Гайдулян и Александра Велескевич, а также несколько известных блогеров.Что же касается самой певицы, то она сообщила, что фанаты не ожидали от неё подобной работы.Бузова заявила, что она и сама не думала, что выпустит подобный клип, и поблагодарила друзей за помощь.Фото: © Кадр из видео YouTube/life.ru