Аналитики рассказали, какие квартиры самарцы не могут продать годами
15 августа 2017 09:30
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В N1.RU подсчитали, на какое время в среднем продавцы квартир в Самаре размещают объявления, а также какие квартиры находятся в продаже больше всех остальных.
По данным аналитиков, подавляющее число долго продающихся квартир находится на вторичном рынке. В частности, дольше всего ищет покупателя продавец комнаты в трёхкомнатной квартире на улице Арбатской в Куйбышевском районе города. Дата добавления объявления — август 2011 года. А самая дорогая квартира, для которой уже 5 лет ищут покупателя, находится на проспекте Карла Маркса в Железнодорожном районе.
Площадь этого объекта — 125 «квадратов», цена — 8,8 млн руб.
В новостройках самые долго продающиеся квартиры были выставлены на продажу в 2014 году. Например, среди таких объектов — «трёшка» площадью 131,4 «квадрата» в Ленинском районе города за 8,5 млн руб., а также «двушка» (67 «квадратов») — за 3,9 млн руб. в Октябрьском районе.
«Дольше всех ищут покупателей владельцы квартир по ценам выше средних на рынке, по районам такие объекты распределены практически равномерно. А больше всего квартир новостройках, которые дольше всего ждут своих владельцев, оказалось на данный момент в Ленинском и Октябрьском районах города», — добавляет руководитель пресс-службы
сайта N1.RU Анастасия Гринёва.
В данный момент среднее время размещения одного объявления о продаже квартиры в базе N1.RU в Самаре — около 2 месяцев.
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