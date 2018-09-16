Американскому истребителю предрекли поражение от российского

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По его мнению, непримечательность американского самолёта не играет решающей роли при современных условиях ведения боя, где на первое место выходит вооружение.Су-35 также обладает лучшей манёвренностью, которая позволит истребителю лучше уворачиваться от вражеских ракет как во время дальнего, так и в ближнем бою.В то же время F-22 является малопригодным и для перехвата самолётов противника. При выполнении такого манёвра истребитель приближается к вторгшемуся воздушному судну и передаёт по радиосвязи: "Развернитесь или мне придётся применить меры". При этом происходит демонстрация противнику крыла с ракетами.— Но F-22 никогда не мог этого сделать, из-за его стелс-дизайна все ракеты и бомбы хранятся у него внутри, — отмечает автор статьи.