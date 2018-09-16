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Американскому истребителю предрекли поражение от российского

16 сентября 2018 14:23
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За Су-35 говорит его манёвренность, которая позволяет лучше уклоняться от вражеских ракет.
Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor потерпел бы поражение от российского Су-35, если бы они встретились в бою. Такое мнение выразил обозреватель Business Insider, передает life.ru.

По его мнению, непримечательность американского самолёта не играет решающей роли при современных условиях ведения боя, где на первое место выходит вооружение.

Су-35 также обладает лучшей манёвренностью, которая позволит истребителю лучше уворачиваться от вражеских ракет как во время дальнего, так и в ближнем бою.

В то же время F-22 является малопригодным и для перехвата самолётов противника. При выполнении такого манёвра истребитель приближается к вторгшемуся воздушному судну и передаёт по радиосвязи: "Развернитесь или мне придётся применить меры". При этом происходит демонстрация противнику крыла с ракетами.

— Но F-22 никогда не мог этого сделать, из-за его стелс-дизайна все ракеты и бомбы хранятся у него внутри, — отмечает автор статьи. 
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