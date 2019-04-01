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Новости /  Общество /  Социум  

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

1 апреля 2019 20:54
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По мнению журналиста, многие советские граждане не догадывались о том, что едят на самом деле, так как не интересовались составом продуктов.
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян, передает РИА Новости.

Он написал статью под названием "Как Россия полюбила батончики из крови" и опубликовал ее в издании Vice.

Гематоген, в состав которого входит черный пищевой альбумин, получаемый из бычьей крови, Хей назвал "странным" продуктом.
По словам журналиста, его популярность в СССР была связана с "бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распределением".

При этом Хей выразил удивление тем, что впервые гематоген был создан задолго до образования Советского Союза — в конце 1890-х годов в Швейцарии как продукт для восполнения нехватки железа в организме.

По мнению журналиста, многие советские граждане не догадывались о том, что едят на самом деле, так как не интересовались составом продуктов.

При этом многие действительно полюбили легкий привкус железа, предпочитая гематоген шоколадным конфетам, считает Хей.

Автор материала отмечает, что батончик и по сей день очень популярен среди россиян.

Врач-гематолог Томас ДеЛугери подтвердил изданию пользу этого продукта, отчасти развеяв сомнения журналиста.

По его словам, микроэлемент усваивается лучше, чем при употреблении аналогичных биологически активных добавок в таблетках. 
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