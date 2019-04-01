Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
1 апреля 2019 20:54
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Он написал статью под названием "Как Россия полюбила батончики из крови" и опубликовал ее в издании Vice.
Гематоген, в состав которого входит черный пищевой альбумин, получаемый из бычьей крови, Хей назвал "странным" продуктом.
По словам журналиста, его популярность в СССР была связана с "бережливостью, прагматизмом и централизованным тоталитарным производством и распределением".
При этом Хей выразил удивление тем, что впервые гематоген был создан задолго до образования Советского Союза — в конце 1890-х годов в Швейцарии как продукт для восполнения нехватки железа в организме.
По мнению журналиста, многие советские граждане не догадывались о том, что едят на самом деле, так как не интересовались составом продуктов.
При этом многие действительно полюбили легкий привкус железа, предпочитая гематоген шоколадным конфетам, считает Хей.
Автор материала отмечает, что батончик и по сей день очень популярен среди россиян.
Врач-гематолог Томас ДеЛугери подтвердил изданию пользу этого продукта, отчасти развеяв сомнения журналиста.
По его словам, микроэлемент усваивается лучше, чем при употреблении аналогичных биологически активных добавок в таблетках.
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