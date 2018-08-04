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Новости /  Общество /  Социум  

Американец доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в России

4 августа 2018 17:18
85
Отмечается, что у незваного гостя с Аляски может быть психическое расстройство личности.
Российские пограничники задержали в чукотском селе Лаврентия гражданина США, который приплыл к российским берегам с Аляски на лодке. Как стало известно "Интерфаксу", мужчина показал водительское удостоверение, подтверждающее его личность, и попросил политического убежища, передает life.ru.

— Нелегально пересёкший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию, — приводит агентство слова инсайдера.

Иностранца в ближайшее время доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. По словам собеседника агентства, есть подозрения, что у незваного гостя с Аляски — психическое расстройство личности.

В свою очередь, в пограничном управлении ФСБ России по Восточному Арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересёкшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев. 



Фото:  рixabay
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Комментарии



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