Американец доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в России

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— Нелегально пересёкший российскую границу иностранец рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски. И решил уплыть из США в Китай. Но попал в Россию, — приводит агентство слова инсайдера.Иностранца в ближайшее время доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. По словам собеседника агентства, есть подозрения, что у незваного гостя с Аляски — психическое расстройство личности.В свою очередь, в пограничном управлении ФСБ России по Восточному Арктическому району информацию о задержании на Чукотке гражданина США, незаконно пересёкшего границу РФ, не подтвердили, но и не опровергли, отказавшись от комментариев.Фото: рixabay