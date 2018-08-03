Альянс турагентств: Жаркая погода не погнала россиян на курорты

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— Люди планируют свои отпуска заранее, откладывают средства, бронируют туры. Во многих организациях ещё в начале года выстраивают график очерёдности отпусков для своих сотрудников. Поэтому мы и не ожидаем, что погода в Московском регионе сильно повлияет на желание людей внезапно изменить свои планы и отправиться в страны, где ещё жарче, — поделилась информацией Осипова.Несмотря на то что столице не стоит ожидать зашкаливающих от жары показателей на термометрах, как в Европе, температура в Москве будет почти на 9 градусов выше климатической нормы августа.Среди российский курортов лидируют города Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск. Крымские: Ялта, Алушта, Феодосия и Евпатория. Гости Калининградской области едут в Светлогорск, а в Алтайском крае предпочитают Яровое.