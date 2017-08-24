Альянс Франсез примет участие в "Яблочном дне" в Самаре
24 августа 2017 12:20
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Альянс Франсез снова примет участие в "Яблочном дне", который пройдет в Самарском литературном музее.
На яблочном празднике вас ждут:
- КУЛИНАРНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР КЛАССЫ от наших сотрудников и партнеров: сети магазинов "Леруа Мерлен", творческой студии "Бабушкины сказки", французского культурно-лингвистического центра "Альянс Франсез";
- СТАРИННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ и состязания со Змеем Горынычем;
- ЛЕКТОРИЙ "Читаем вместе" - новая литература для детей, от проекта "15x4";
- ЛЕКЦИЯ-ДЕГУСТАЦИЯ "Яблоки с пузырьками" от гастрономического бутика «Vittoria Gourmet»;
- КОНЦЕРТ электро-фолк группы NeZabava, танцы и хороводы!
А ТАКЖЕ ВИКТОРИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!!!
Праздник состоится 3 сентября с 16 до 18ч. в Самарском литературном музее (ул.Фрунзе, 155)
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