Альянс Франсез примет участие в "Яблочном дне" в Самаре

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Альянс Франсез снова примет участие в "Яблочном дне", который пройдет в Самарском литературном музее.На яблочном празднике вас ждут:- КУЛИНАРНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР КЛАССЫ от наших сотрудников и партнеров: сети магазинов "Леруа Мерлен", творческой студии "Бабушкины сказки", французского культурно-лингвистического центра "Альянс Франсез";- СТАРИННЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ и состязания со Змеем Горынычем;- ЛЕКТОРИЙ "Читаем вместе" - новая литература для детей, от проекта "15x4";- ЛЕКЦИЯ-ДЕГУСТАЦИЯ "Яблоки с пузырьками" от гастрономического бутика «Vittoria Gourmet»;- КОНЦЕРТ электро-фолк группы NeZabava, танцы и хороводы!А ТАКЖЕ ВИКТОРИНЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ!!!Праздник состоится 3 сентября с 16 до 18ч. в Самарском литературном музее (ул.Фрунзе, 155)