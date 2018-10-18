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Новости /  Общество /  Социум  

Алла Волчкова займет кресло директора самарского «МТЛ»

18 октября 2018 19:54
91
Октябрьский совет депутатов принял отставку главы районной администрации Аллы Волчковой.
Алла Волчкова займет кресло директора самарского «МТЛ» в ближайший понедельник.

Сегодня вечером Октябрьский совет депутатов примет отставку главы районной администрации Аллы Волчковой. А 22 октября она возглавит муниципальный «Медико-технический лицей г.о.Самара», предает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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