Алла Волчкова займет кресло директора самарского «МТЛ»
18 октября 2018 19:54
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Сегодня вечером Октябрьский совет депутатов примет отставку главы районной администрации Аллы Волчковой. А 22 октября она возглавит муниципальный «Медико-технический лицей г.о.Самара», предает «СО» ОНЛАЙН.
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