Алишер Усманов не будет больше заниматься телевизионным бизнесом

52

В свою очередь Таврин отметил, что «сегодня сложились благоприятная ситуация и правильное время для консолидации холдинга ЮТВ, так как эта сделка является важным этапом реализации моей личной инвестиционной стратегии». «Я очень благодарен господину Усманову и холдингу USM за их огромный вклад в то, что актив находится в оптимальной форме для начала нового этапа своего развития», — добавил бизнесмен.Фактически Таврин выкупает 58,29% Усманова в ООО «Новый Медиа Холдинг» (головная компания ЮТВ) и консолидирует в результате 100% долей компании.ЮТВ управляет телеканалами «Ю», Disney (в нем сейчас 20% принадлежит американской Walt Disney Co.) и «Муз-ТВ». Кроме того, ЮТВ с декабря 2015 года принадлежит 75% холдинга «СТС Медиа», в числе активов которого — каналы СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love.​В ноябре 2017-го было зарегистрировано ООО «ЮТВ Группа», единственным учредителем которого стал Иван Таврин, следует из материалов ЕГРЮЛ. На прошлой неделе в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство от «ЮТВ Группы», которому, как сообщили РБК в ведомстве, был присвоен гриф «Для служебного пользования».В USM уточнили, что в «настоящий момент стороны принципиально договорились о сделке» и ожидают удовлетворения соответствующего ходатайства в ФАС.Партнерами по медиабизнесу Усманов и Таврин стали в 2009 году, когда объединили свои телевизионные активы. Усманов на тот момент владел федеральными телеканалами «Муз-ТВ» и 7ТВ, а группа «Медиа-1» Таврина — 30 региональными телестанциями. Управлять созданным тогда телехолдингом ЮТВ стала команда Таврина.Осенью 2011 года 49% 7ТВ у ЮТВ за $300 млн выкупила американская Walt Disney Co. Тогда Владимир Путин, на тот момент занимавший пост премьер-министра, принял в Белом доме гендиректора Walt Disney Co. Роберта Айгера и назвал сделку «добрым началом для медийного рынка в целом». В конце 2015 года из-за законодательных ограничений, запретивших иностранцам владеть более 20% в учредителе любого российского СМИ, американская компания снизила свою долю в российском канале Disney до 20%, но при этом сохранила 49% экономического интереса.В 2012 году на эфирных частотах «Муз-ТВ» был запущен новый канал для девушек «Ю», а «Муз-ТВ» стал распространяться только в кабельных сетях.По итогам 2014 года (позднее финансовые показали медиахолдинга не раскрывались) выручка ЮТВ по МСФО равнялась 5,3 млрд руб., операционная прибыль — 218,3 млн руб., чистый убыток — 2,7 млрд руб., следует из отчетности кипрской UTH Russia Ltd, ранее головной компании холдинга.В 2015 году ЮТВ стал владельцем «СТС Медиа», чья выручка в 2014 году достигла 27,3 млрд руб., операционная прибыль — 5,8 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млрд руб.Запрет иностранцам контролировать российские СМИ заставил владельцев «СТС Медиа», основным акционером которого была шведская Modern Times Group, искать покупателей на свой бизнес. Предложение заинтересовало только ЮТВ. За 75% «СТС Медиа» заплатила в декабре 2015-го в итоге $193,5 млн, или 14 млрд руб. по курсу ЦБ на день закрытия сделки. Под сделку был привлечен кредит ВТБ: все основные ключевые компании ЮТВ сейчас, как следует из ЕГРЮЛ, заложены в госбанке.Свои финансовые показатели ЮТВ сейчас не раскрывает. Но из сообщения РА «Эксперт», рейтингующего SPV-компанию холдинга ЮТВ, следует , что в 2016 году выручка холдинга с учетом активов «СТС Медиа» составила по МСФО 30,1 млрд руб., чистый убыток — 614 млн руб.