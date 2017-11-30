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Алина Копосова из Самары стала победительницей на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017»

30 ноября 2017 22:57
88
"Ура-ура, срочная новость из Москвы!  Участница программы «Ты — предприниматель» Алина Копосова стала победительницей в номинации «Открытие года» на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017». Поздравляем! " - сообщается в твиттере Программы «Ты – предприниматель».  
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