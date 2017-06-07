Алиментщику из Самарской области присудили 60 часов обязательных работ

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Гражданин Д. был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. За неисполнение решения суда, судебные приставы-исполнители привлеки должника к административной ответственности. Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. Постановление вступило в законную силу и было направлено в отдел судебных приставов для принудительного исполнения. Не смотря на решение суда, и то, что мужчина был предупрежден о грозящей ему ответственности за его неисполнение, гражданин Д. решил уклониться от отбывания наказания.Судебные приставы УФССП России по Самарской области составили в отношении гражданина Д. административный протокол. В суде мужчина полностью признал свою вину. Нарушителю было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 1 сутки.