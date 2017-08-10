Алиментщик из Тольятти отправился облагораживать родной город

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Проживающего в Комсомольском районе г.Тольятти, гражданина С. суд обязал выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Однако мужчина обязательств своих не выполнял и выплат не производил.Суд назначил мужчине наказание в виде 50 часов обязательных работ. Постановление вступило в законную силу и было направлено в отдел судебных приставов для принудительного исполнения.Гражданин С. был предупрежден о грозящей ему ответственности за неисполнение решения суда. Однако мужчина полученные предупреждения проигнорировал и к обязательным работам не приступил.Судебные приставы УФССП России по Самарской области составили в отношении должника административный протокол. Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.Отбыв наказание в виде административного ареста, должник осознал свою вину и отправился на обязательные работы. После этого мужчине предстоит начать выплачивать алименты, в противном случае он будет привлечен уже к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.