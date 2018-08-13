AliExpress начал блокировать недовольных россиян

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По информации портала, AliExpress начал блокировать посетителей сайта из России, которые слишком часто открывают споры с продавцом. Отметим, что с помощью открытия диспута на AliExpress можно вернуть деньги за некачественный или не дошедший до адресата товар. Однако некоторые пользователи идут на обман: забирают товар, но жалуются на продавца, что покупка не дошла. Akket отмечает, что в соцсетях много роликов, в которых рассказывают, как обмануть торговую площадку.Отмечается, что получить бан можно за большое количество открытых диспутов в короткий промежуток времени. Эксперты отмечают, что под блокировку попадает не только электронный адрес, но и имя и фамилия, на которые заведён аккаунт. Создать новый аккаунт с прежним адресом уже не получится — система выведет ошибку. Восстановить заблокированный профиль не представляется возможным.