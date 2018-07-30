Алексей Венедиктов покинул пост в совете директоров «Эха Москвы» после обсуждения бюджета, против которого он возражал

653

«Я покинул совет директоров «Эха Москвы». Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.В разговоре с РБК он сообщил, что решение уйти из совета директоров было принято из-за «конфликта интересов». «Я ушел из совета директоров, он переизбран. Я не выдвинул своей кандидатуры, а выдвинул кандидатуру своего заместителя», — сказал он.По словам Венедиктова, он представлял в совете директоров миноритарных акционеров — 34%.«Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрили этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов», — пояснил он, указав на то, что, с одной стороны, он был главным редактором, а с другой — членом совета директоров.«В ходе обсуждения выяснилось, что Путин, говоря о финансировании «Эха Москвы», был прав. В том смысле, что генеральный директор брал возвратные кредиты, то есть нас кредитовал Газпромбанк. Я возражал Владимиру Владимировичу. Если считать, что кредитование — это финансирование, то Путин знал больше, что происходит в «Эхе Москвы», чем главный редактор и член совета директоров», — отметил в разговоре с РБК Венедиктов.В июне 2018 года президент Владимир Путин во время прямой линии сказал, что финансирование государственной компанией «Газпром» радиостанции «Эхо Москвы» без вмешательства в редакционную политику говорит о свободе прессы в России. «Газпром» действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику», — сказал тогда президент.Комментируя высказывание Путина, Венедиктов заявил, что о финансировании со стороны «Газпрома» не уведомлен не только как главный редактор, но и как акционер. «И если президент прав (а он информирован), то вопрос к генеральному директору, поставленному в 2014 году покойным Михаилом Лесиным, — куда ушли деньги «Газпрома», — сказал он.Гендиректор радиостанции Екатерина Павлова тогда не стала комментировать информацию о финансировании радиостанции «Газпромом», отметив, что Венедиктов, как акционер «Эха Москвы», всей информацией владеет. ​В середине июня Екатерина Павлова была переизбрана на пост гендиректора «Эха Москвы» собранием акционеров радиостанции. Она занимает этот пост с 15 июня 2015 года.Как отмечал сам Венедиктов, комментируя переизбрание Павловой, «Газпром-Медиа холдинг», владеющий 66% акций радиостанции, ее поддержал, тогда как миноритарные акционеры были с ее кандидатурой не согласны.«Мы голосовали против», — заявил Венедиктов, отметив, что оставшиеся 34% «Эха Москвы» принадлежат компании, в которой его доля составляет 49%.Он также тогда сообщил, что миноритарные акционеры компании хотят поднять вопрос о том, должна ли Павлова занимать пост гендиректора.