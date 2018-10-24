Алексей Транцев о проекте «Великие имена России»: "Мы только выиграем, если наш аэропорт станет носить имя Сергея Королева"
24 октября 2018 14:42
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- Это хорошая инициатива. Самара и в России, и в мире известна как город космический. Поэтому мы только выиграем, если наш аэропорт станет носить имя Сергея Королева. Его многое связывает с Самарским регионом. Он основоположник практической космонавтики, главный конструктор первых ракет‑носителей, пилотируемых космических кораблей. Вполне вероятно, что кто-то из молодых людей, узнав, что аэропорт носит имя великого человека, захочет больше узнать о нем.
2-й этап всероссийского проекта «Великие имена России» продлится с 22 по 28 октября 2018 года. От россиян ждут предложений для голосования на сайте ВеликиеИмена.рф.
Напомним, 21 октября федеральный оргкомитет Конкурса из числа инициаторов проекта, представителей Общественной палаты Российской Федерации, Общества русской словесности, Русского географического общества, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, получил списки от 45 регионов Российской Федерации, участников общенационального проекта по присвоению имен аэропортам, в том числе Самарской области, с вариантами имен выдающихся соотечественников, которыми жители хотят назвать свои воздушные гавани. Списки сформированы по итогам публичных обсуждений в региональных общественных палатах с учетом мнения жителей. Кроме имен кандидатов, они содержат краткие биографические справки и краеведческую информацию, указывающую на историческую связь данной личности с регионом. Согласно правилам, региональные списки могут включать от трех до десяти вариантов имен, однако все регионы предложили максимально возможное число кандидатов – по десять. Лонг-листы включают как имена с мировой славой, так и менее известные – людей, чьи подвиги и достижения помнят и чтут на малой родине, и они являются предметом гордости земляков.
В предварительный региональный лонг-лист от Самарской области вошли 10 фамилий, среди которых имена выдающихся конструкторов авиационной и ракетно-космической техники Сергея Королева, Дмитрия Козлова, Николая Кузнецова, великого русского художника Ильи Репина, писателя Алексея Толстого, режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, композитора Дмитрия Шостаковича, основателя Самары князя Григория Засекина, основателя Тольятти Василия Татищева, самарского губернатора Григория Аксакова.
Второй этап включает в себя формирование общероссийского списка имен-претендентов (лонг-лист). На данном этапе жители каждого субъекта Российской Федерации могут добавить свой вариант имени-претендента к региональному списку, сформированному общественными палатами субъектов Российской Федерации. Каждый участник проекта может выбрать из списка понравившийся аэропорт России и предложить не более одного варианта имени по принципу «один участник – один аэропорт – одно имя». Предложить свой вариант можно, заполнив соответствующую форму на сайте ВеликиеИмена.рф, предварительно авторизовавшись. Далее необходимо выбрать название города из общего списка аэропортов России по городам, предложенных к голосованию, и указать свой вариант имени-претендента, выбрав категорию его профессиональной деятельности в специальном поле. Наиболее популярные варианты (которые были предложены не менее 500 участниками для каждого конкретного аэропорта России) добавляются к региональным спискам.
Сбор дополнительных вариантов имен-претендентов заканчивается 28 октября 2018 года (включительно) в 12:00 по московскому времени.
Сформированный на втором этапе общероссийский список (лонг-лист) имен-претендентов городов с аэропортами России будет опубликован на сайте Общественной палаты Российской Федерации и сайте ВеликиеИмена.рф не позднее 29 октября 2018 года.
Важно отметить, речь не идет о переименовании аэропорта. Так, историческое название «Курумоч» останется во всех авиационных документах, на билетах, информационных табло в залах вылетов и прилетов и пр. Вместе с тем, аэропорту будет дополнительно присвоено имя выдающейся личности, имеющей историческую связь с территорией. Важно также, что реализация данного проекта не предполагает бюджетного финансирования.
Третий этап Конкурса пройдет с 29 октября по 7 ноября 2018г. в виде социологического опроса населения для выбора топ-3 имен-претендентов (шорт-лист) по каждому аэропорту России.
В рамках четвертого этапа, с 8 по 30 ноября 2018г., состоится финальное голосование, которое будет проводиться одновременно несколькими способами: на сайте ВеликиеИмена.рф, с помощью социальных сетей («ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также методом анкетирования (на постах волонтеров, расположенных на ж/д вокзалах и аэропортах, торговых центрах и на борту самолетов). Каждый участник Конкурса сможет выбрать один предпочтительный для себя способ голосования.
Итоги голосования будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.
Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведения, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (oprf.ru), а также на специально созданном официальном сайте ВеликиеИмена.рф, передает пресс-служба облправительства.
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