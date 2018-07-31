Алексей Комиссаров: "Не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям"

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Проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров высоко оценил уровень идей и активность участников сессии: "У меня раньше не было сомнений в потенциале Самарской области, но после сегодняшнего дня, видя подход Дмитрия Азарова, молодежи, не сомневаюсь, что регион будет в лидерах по многим показателям".Одним из итогов стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона" стало подписание соглашения между регионом и московской школой управления "Сколково".Стороны планируют:- реализовывать совместные образовательные, научные и международные проекты;- улучшать стандарты качества госуправления и услуг в СО;- проводить научные исследования по актуальным проблемам СО;- организовывать образовательные программы по подготовке управленческих кадров для системы образования региона.Повышение эффективности стратегического управления в СО, оптимизация работы органов исполнительной власти и МСУ, снижение расходов в госуправлении - лишь часть пунктов соглашения между регионом и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФОсновная цель соглашения между Правительством области и РАНХиГС - сотрудничество в сфере реализации региональной управленческой инициативы СО и внедрение в практику органов власти современных технологий менеджмента. Документ подписан в рамках стратегической сессии, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.