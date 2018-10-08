Александр Винников представил личному составу заместителя начальника – начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области

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Александр Александрович Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино Челябинской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 1997 году окончил Ростовскую высшую школу МВД России.Начав карьеру с должности оперуполномоченного уголовного розыска в городе Новочеркасске, Александр Александрович работал на руководящих должностях в блоке криминальной милиции, а в июне 2011 года назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) Главного управления МВД России по Волгоградской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона.Награжден медалью «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени, наградным оружием «Пистолет Макарова», медалью МВД России «И.Д. Путилина» и другими, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области