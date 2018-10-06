Александр Серов написал заявление на звезду "Дома-2" в Следственный комитет

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— Лукавить не буду, но заявления кое-какие сделаны в Следственный комитет. Для начала за клевету. Я не хотел говорить, но придётся. Дело в том, что там, где она жила, у меня лежало 320 тысяч. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Если когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать. Так вот, деньги эти пропали, — приводит его слова "Стархит".При этом певец отметил, что в доме была ещё одна женщина. Однако они знакомы пять лет, и заподозрить её в воровстве он не может.Фото: соцсети