Александр Серов написал заявление на звезду "Дома-2" в Следственный комитет
6 октября 2018 22:45
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— Лукавить не буду, но заявления кое-какие сделаны в Следственный комитет. Для начала за клевету. Я не хотел говорить, но придётся. Дело в том, что там, где она жила, у меня лежало 320 тысяч. Это деньги, которые я планировал использовать в случае болезни. Если когда-нибудь что-то случилось, я бы мог сразу их использовать. Так вот, деньги эти пропали, — приводит его слова "Стархит".
При этом певец отметил, что в доме была ещё одна женщина. Однако они знакомы пять лет, и заподозрить её в воровстве он не может.
Фото: соцсети
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