Александр Нефёдов провёл видеоконференцию с главами горокругов и муниципальных районов по готовности к отопительному сезону

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В начале совещания о гидрометеорологической обстановке на территории Самарской области доложил начальник ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»Он напомнил, что в соответствии с законодательством РФ отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. «По прогнозу погоды в первых числах октября на территории области средняя температура воздуха будет ниже или в пределах 8 градусов Цельсия. Затем незначительно потеплеет», -отметил он.О готовности жилого фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону доложил и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской областиОн отметил, что по состоянию на 28 сентября паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в системе «Электронное ЖКХ» внесены на 99,58% многоквартирных домов. На сегодняшний день готовность объектов инженерной инфраструктуры составляет: жилищного фонда - 99,97%, тепловых сетей - 99,5%, водопроводных сетей - 97,3%, котельных - 99,85%, лечебных учреждений – 98,6%, учреждений образования – 99,9%, учреждений культуры – 99,5%. Все 511 аварийно-восстановительных бригад готовы. Обеспеченность аварийным запасом и материалами составляет 98%, техникой – 100%. Запасы топлива созданы в достаточном количестве. Имеется 806 резервных источников электроснабжения (603 передвижных и 225стационарных). Подачу тепла уже начали 11 муниципалитетов.«Подготовка к новому отопительному сезону традиционно началась с весны. Проведена большая подготовительная работа, вложены серьезные средства и силы, проводился постоянный контроль со стороны Правительства региона. Начало осени было тёплым, тем не менее, 25 сентября отопительный сезон в губернии уже начался. Скоро придут холода, и имеющиеся недочеты нужно устранить в кратчайшие сроки. С наступлением необходимого температурного режима во все социальные объекты и жилой фонд должно прийти тепло», - подчеркнул, передает пресс-служба облправительства.