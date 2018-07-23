Александр Муравец: "Для нас, медиков, оценка людей — приоритет"
23 июля 2018 18:31
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Он уверен, что на сессии особое внимание следует уделить вопросу удовлетворенности населения качеством и доступностью медпомощи в регионе.
"Для нас, медиков, оценка людей — приоритет. Без участия населения определить узкие места и болевые точки здравоохранения невозможно", - считает Александр Муравец..
Большие ожидания главврач областного центра медпрофилактики связывает с приездом в Самару экспертов федерального уровня.
"Я думаю, они помогут систематизировать информацию и выйти на конкретные предложения, которые позволят реформировать самарское здравоохранение в интересах граждан", — резюмирует Александр Муравец.
Всего до сентября запланировано проведение семи тематических сессий с привлечением к участию в них широкого круга заинтересованных сторон. Инициатива такого формата работы над стратегией развития Самарской области принадлежит главе региона Дмитрию Азарову, передает Волга Ньюс.
Фото: zdrav-samara.ru
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