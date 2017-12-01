Александр Масляков уволился с поста директора «Планеты КВН»

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Ранее неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International представила расследование, в которомсообщалось о конфликте интересов в центре «Планета КВН», которым управляет Масляков.В пресс-службе уточнили, что свое увольнение с поста директора ГУП Масляков инициировал еще в начале 2017 года «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства».«Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — говорится в комментарии пресс-службы.Кроме этого, как пояснила пресс-служба союза, Маслякову ничего не известно об обстоятельствах прокурорской проверки, инициированной по жалобе Transparency International. На момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, подчеркивает пресс-служба союза.«Насколько известно, по результатам этой проверки никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились», — добавили в пресс-службе.В расследовании Transparency International говорилось, что здание бывшего кинотеатра «Гавана», после того как оно отошло Московскому молодежному центру «Планета КВН», было передано его руководителем Масляковым в собственность ТТО «АМиК», учредителем которого является он сам. Авторы расследования усмотрели в этом конфликт интересов, поскольку Масляков по закону не имел права совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью. В расследовании также утверждалось, что правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года после прокурорского реагирования.Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС