Александр Масляков уволился с поста директора «Планеты КВН»
1 декабря 2017 21:57
243
Ранее неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International представила расследование, в котором
сообщалось о конфликте интересов в центре «Планета КВН», которым управляет Масляков.
В пресс-службе уточнили, что свое увольнение с поста директора ГУП Масляков инициировал еще в начале 2017 года «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства».
«Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — говорится в комментарии пресс-службы.
Кроме этого, как пояснила пресс-служба союза, Маслякову ничего не известно об обстоятельствах прокурорской проверки, инициированной по жалобе Transparency International. На момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, подчеркивает пресс-служба союза.
«Насколько известно, по результатам этой проверки никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились», — добавили в пресс-службе.
В расследовании Transparency International говорилось, что здание бывшего кинотеатра «Гавана», после того как оно отошло Московскому молодежному центру «Планета КВН», было передано его руководителем Масляковым в собственность ТТО «АМиК», учредителем которого является он сам. Авторы расследования усмотрели в этом конфликт интересов, поскольку Масляков по закону не имел права совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью. В расследовании также утверждалось, что правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года после прокурорского реагирования.
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 декабря 2017 21:57
По своему решению, а не из-за прокурорских проверок, утверждают в союзе. Ранее именно эту причину назвала Transparency International. Социум
240
1 декабря 2017 19:26
Основная цель большой предновогодней акции - помочь тем, кому так важна встреча с чудом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без... Социум
140
1 декабря 2017 18:17
Александр Хинштейн, будучи депутатом Госдумы, добился включения костела и еще нескольких памятников Самары в федеральные программы реставрации. Социум
125
Здравоохранение
1 декабря 2017 11:10
Желающие дежурить на скорой прошли соответствующую подготовку. Здравоохранение
156
1 декабря 2017 09:58
В Роспотребнадзоре считают, что это позволяет снизить распространенность вируса. Здравоохранение
150
30 ноября 2017 11:07
Мероприятие посвящено Всемирному дню борьбы со СПИДом. Здравоохранение
185
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
259
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
464
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
342
Туризм
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
70
30 ноября 2017 11:12
С 1 мая 2018 года прибывающим на курорты придется дополнительно платить по 10 руб. за каждый день отдыха. Туризм
191
27 ноября 2017 21:10
Конечно же, основной достопримечательностью Египта и одним из чудес света являются «Египетские пирамиды». Туризм
75
Образование
1 декабря 2017 12:02
Столица "Тотального диктанта" будет объявлена в конце января. Образование
154
1 декабря 2017 09:34
Мероприятие проводит Альянс Франсез Самара. Образование
192
30 ноября 2017 16:11
Принцип действия методики ментального счёта состоит в планомерном, регулярном стимулировании различных центров коры головного мозга и активации процесса... Образование
72
Культура
30 ноября 2017 14:45
Это будет первое в истории труппы выступление в Башкирии. Культура
228
29 ноября 2017 15:36
Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по... Культура
271
29 ноября 2017 14:14
По пьесе Алекса фон Бъёрклуда «Дурачок». Культура
196
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
134
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
204
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
305
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4960
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1767
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8665
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2463
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9892
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2841
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1937
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1455
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1799
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1689
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1417
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3044
Мероприятия