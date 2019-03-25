Александр Карелин: "Турнир "Новая высота" — возможность для молодых борцов пройти очередной экзамен на силу"

100

Организатором турнира, который пройдет в манеже самарского Дворца легкой атлетики на улице Физкультурной 13–14 апреля, выступает федерация спортивной борьбы Самарской области, при поддержке областного правительства, которая приняла решение: приезжие спортсмены будут размещаться в гостинице за счет принимающей стороны.Соревнования пройдут в 11 весовых категориях среди юношей до 18 лет. Планируется, что в них примут участие от 250 до 300 человек. О своем участии в турнире уже объявили команды из 19 российских регионов. Почетным гостем турнира станет Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, девятикратный чемпион мира Александр Карелин."Турнир, посвященный памяти Игоря Александровича Найвальта, — возможность для молодых борцов пройти очередной экзамен на силу, выносливость и мастерство, еще раз проявить свои лучшие качества, предложить себя вниманию публики, специалистов и тренеров, приблизиться к новым высотам. Особо отмечу, что правительство Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым поддержало идею. Сотрудничество федерации спортивной борьбы Самарской области и группы компаний "Волгатрансстрой" демонстрирует примеры уважения к людям дела, развития наставничества, в том числе и посредством спортивных проектов, организованных ярко и содержательно, для того, чтобы привлекать внимание ценителей и увеличивать аудиторию любителей греко-римской борьбы", — отметил Александр Карелин.Фото: соцсети