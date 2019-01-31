Александр Хинштейн встретил в Самаре зам. руководителя «Росморречфлота» Андрея Тарасенко
31 января 2019 19:07
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Александр Хинштейн сделал свое резюме: «Нам нужно сегодня, исходя из нашего местоположения, логистики, возвращать Самаре былую славу центра судоходства. И это вопрос не только политический, но и экономический. Это наши деньги, налоги, развитие».
"Мы с Андреем Владимировичем посмотрели Самарский речной техникум, который нуждается в капитальном ремонте и создании новой материально-технической базе. Есть здание, на Неверова, 87, которое когда-то принадлежало институту имени Плеханова, мы его посмотрев, поняли, что было бы целесообразно его использовать как учебный корпус филиал Волжского государственного университета водного транспорта (в прошлом – Самарский речной техникум)", - отметил Александр Хинштейн.
Общаясь со студентами и преподавателями, Андрей Тарасенко и Александр Хинштейн убедились в том, что меры по реконструкции здания университета на Молодогвардейской самарские речники ждут с нетерпением и надеждой. Несмотря на то, что заведение дает качественное образование, сюда стремятся попасть ребята из других регионов и даже из других государств, помещения и классы оборудованы, как здесь выражаются, «еще с той войны»: нет современных лоций, специальных навигационных технологий. Преподаватели о технологиях, используемых в современном флоте, рассказывают «на пальцах». Это положение дел намерен изменить депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, который познакомился с проблемой будущих речников несколько лет назад.
Андрей Тарасенко поддержал депутата. На встрече со студентами заместитель руководителя «Росморречфлота»рассказал о возможном и даже необходимом сценарии развития преображения учебного заведения: «Думаю, что первое, что надо сделать, это перевести учебное заведение в новый корпус. С 1 сентября обучение уже начнется в новом корпусе. Как только университет станет Высшим учебным заведением, можно будет планировать создание на его базе военной кафедры, чтобы было более интересно в нем учиться и не планировать переезда в другой регион» .
Чуть позже, Александр Хинштейн уже сообщил в своем твиттере: "Уже договорились, что Самарский речной техникум будет работать не только, как средне-специальное, но и как высшее учебное заведение. Документы для получения лицензии в ближайшее время поступят в @obrnadzor, буду сопровождать этот процесс лично".
Еще один объект на реке Александр Хинштейн и Андрей Тарасенко осмотрели на набережной Волги – Речной порт – водные ворота Самары. Проект его реконструкции также они обсудили во время визита. Руководитель «Росморречфлота» Андрей Тарасенко поддержал Самарских коллег в вопросе его реализации.
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