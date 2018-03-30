Александр Хинштейн рассказал о судьбе охранявших «Зимнюю вишню» ЧОПов

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«У компании «Центр защиты» была бы аннулирована лицензия на охранную деятельность, но сотрудники ЧОП успели прекратить деятельность компании, написав заявление о ликвидации юрлица», — сообщил Хинштейн. По его словам, Росгвардия в любом случае отозвала бы эти документы через суд.Компания ФУЧО была оштрафована на 400 тыс руб. из-за отсутствия документов по выдаче оружия. «Было непонятно, кому и когда они выдавали оружие», — отметил Хинштейн.После пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово работала выездная бригада сотрудников центрального аппарата Росгвардии, сообщил советник главы ведомства. Обе компании были учреждены сыновьями покойного Павла Блинкова, который занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области, отметил Хинштейн. «Двум братьям Сергею и Петру достались три ЧОПа, которыми владел отец», — отметил он.Согласно базе данных СПАРК, руководителем компании ООО «ЧОП «ФУЧО» (Фирма услуги частной охраны) является Сергей Блинков. Сергей Блинков является также совладельцем ООО «ЧОП «Русский стандарт». Компанией ООО «ЧОП «Центр защиты» руководит Александр Светлицкий, а совладельцем является Павел Блинков. Основным видом деятельности обеих компаний является частная охранная деятельность.При пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Заводской суд Кемерово 28 марта арестовал сотрудника ООО «ЧОП «Центр защиты», который, по версии следствия, отключил систему экстренного оповещения посетителей при получении сигнала о пожаре. Суд также арестовал управляющую ТРК Надежду Судденок, технического директора компании — собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, руководителя компании — разработчика системы противопожарной безопасности в ТРК Игоря Полозиненко. В пятницу, 30 марта, в Кемерово были задержаны генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и бывший начальник Инспекции государственного строительного надзора Танзиля Комкова.