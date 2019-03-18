Александр Хинштейн проведет открытый урок «Почему история нас ничему не учит?» в парке «Россия – Моя история»

105

В жизни каждого человека важную роль играют его учителя. Отношение к истории, которая, как известно - «шаг в будущее» - формируется тоже в школе. От того, настолько заинтересован педагог в своем предмете, насколько яркими запомнятся его уроки - часто зависит мировоззрение, целеустремленность, идеалы молодого человека.Исторический парк «Россия – Моя история» в Самарской области объявляет о начале цикла открытых уроков, которые будут вести учителя истории, прошедшие курсы переподготовки на базе интерактивного образовательного проекта. Работа идет в рамках достигнутых соглашений Исторического парка с Департаментом образования Самары и Министерством образования Самарского региона. Цель - не только отработать новые формы подачи знаний с использованием самых современных интерактивных технологий, главное – вызвать живой к изучению нашего прошлого подрастающим поколением.Старт этой большой работе будет дан 26 марта в 15 часов. Первый открытый урок-лекцию «Почему история нас ничему не учит?» в Историческом парке Самары проведет депутат Государственной Думы, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Александр Хинштейн - политик, журналист, автор многочисленных книг по истории.В программе мероприятия:- лекция в конференц-зале мультимедийного парка «Россия – Моя история»- экскурсия в экспозиции XX века с Депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном.Продолжительность мероприятия 1,5 часа, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети