Александр Хинштейн продолжит работу по увековечиванию памяти сотрудников органов госбезопасности
2 ноября 2018 23:35
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Рабочее совещание с сотрудниками Управления ФСБ РФ по Самарской области Александр Хинштейн провел во время работы в регионе в качестве депутата ГД РФ от 158 избирательного округа.
Ранее, по его инициативе уже были установлены мемориальные доски сотрудникам разведки, которые своим трудом и высочайшим профессионализмом отстаивали интересы страны в различные периоды нашей истории.
Нынешнее заседание рабочей группы было посвящено увековечиванию памяти двум нашим соотечественникам, чья героическая судьба трагически оборвалась при исполнении служебного долга – Ивану Булкину и Валерию Бартенёву.
Почтить память одного из сотрудников военной контрразведки, погибшего 1943 году в боях с немецкими оккупантами в Великую Отечественную войну, Иван Булкина, предложили не только сотрудники УФСБ РФ по Самарской области, но и члены Российского военно-исторического общества.Об Иване Булкине известно, прежде всего, по названию улицыв Советском районе Самары. О том же, что он был разведчиком, поэтом, работником завода им. Масленникова и о том, что он героически погиб защищая Ставрополь, широкой общественности не известно. Этот пробел в очередной раз решил исправить Александр Хинштейн, инициировав установку мемориальной доски на здании, к которому был причастен поэт и герой Иван Булкин.
Еще один наш земляк, для многих современник, память о котором предложил увековечить Александр Хинштейн, Валерий Бартенёв. Многие годы о нем знали только сотрудники ФСБ. 31 августа 2000 года, во время пребывания в Самарской области Президента Российской Федерации Путина В.В., прапорщик Бартенёв осуществлял функции обеспечения безопасности передвижения президентского кортежа. Неожиданно на встречную полосу движения колонны выехал легковой автомобиль. Благодаря опыту, мужеству и решительным действиям Валерия Бартенёва, удалось избежать лобового столкновения, машин, следовавшим в кортеже. Вследствие бокового удара его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Прапорщик В.В.Бартенёв от полученных травм скончался на месте, ценой своей жизни предотвратив более тяжкие последствия и гибель людей. За самоотверженный поступок и мужество, проявленное при исполнении воинского долга, прапорщик Бартенёв Валерий Вячеславович указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2000 годанаграждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (посмертно).
Александр Хинштейн, изучив проект мемориальной доски Валерию Бартенёву, сказал: «Мы определились стем, чтобы установить мемориальную доску на здание ПТУ, в котором он учился. (Это ГПТУ № 11, правопреемником которого в настоящее время является Самарский многопрофильный техникум, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Гагарина, д. 36.) По внешнему виду доски у меня есть отдельные замечания. Я бы оставил надпись «Погиб при исполнении служебных обязанностей», но добавил бы эмблему «щит и меч» и символику Российского военно-исторического общества. Средства на изготовление и установку мемориальной доски уже найдены.Это внебюджетные средства.
Установку памятных мемориальных досок решено назначить на 20 декабря 2018 года, в день празднования 100-летия органов Государственной Безопасности. Впрочем, работа по сохранению памяти о российских разведчиках, наших земляков будет продолжена. Александр Хинштейн на совещании вспомнил об еще одном замечательном человеке, профессиональном чекисте, много лет прослужившим в органах госбезопасности Сергее Георгиевиче Хумарьяне. Его Александр Евсеевич знал лично.
Значительную часть своей жизни Сергей Хумарьян был практически неизвестен широкой общественности по причине секретности его службы. Начав свою работу в Куйбышевском областном управлении КГБ ещё в годы правления И.В. Сталина, он в начале 70-х годов руководил отделом контрразведки. После своего ухода с этой должности в начале 90-х годов он, почетный сотрудник госбезопасности, остался на боевом посту. Сегодня вдова Сергея Георгиевича - Светлана Хумарьян - бережно и беззаветно хранит память о своем муже, разведчике, полковнике госбезопасности и авторитетнейшем для многих поколений самарских чекистов человеке. Александр Хинштейн посчитал, что память о Сергее Георгиевиче Хумарьяне должна быть увековечена. На той земле, где он служил Родине и долгие годы хранил память о событиях и людях, защищавших страну от ее внутренних и внешних врагов. Мемориальная доска в память о нем также, по мнению Александра Хинштейна, должна появиться на доме, в котором последние годы жил скромный человек и настоящий профессионал, передает hinshtein.ru.
Фото: hinshtein.ru
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