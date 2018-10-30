Александр Хинштейн "поддержал Атлантов" в усадьбе Шихобалова

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К Александру Хинштейну обратилась руководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова. По ее мнению, реставрация «Дома с Атлантами» выполняется формально, денежные средства осваиваются, однако, не решен главный вопрос – качественной кровли и гидроизоляции здания, в котором должна располагаться ценнейшая экспозиция живописи художественного музея. «Мы боимся, что сядет грибок на стены, не исчезнет течь с крыши здания. Как и прежде, в интерьерах музея, будет постоянно видна течь и музей снова будет вынужден искать деньги на ремонт. А главное – гидроизоляция. Без нормальной гидроизоляции всего здания не возможно никакое хранение картин, ценнейших экспонатов нашего музея», - сказала она на публичной встрече с депутатом.Александр Хинштейн на встрече с представителями сторон, участвующих в реконструкции «Дома с Атлантами», лично осмотрел ход реконструкции и побеседовал с представителями подрядчика. «В целом, - сказал он, - есть серьезные претензии к подрядчику. Изменения в проект, которые должны были внести специалисты подрядчика, включены не были. Они это сделали накануне нашей встречи, когда скандал уже начался… Подрядчик брал на себя обязательства перед регионом, о том, что все эти замечания будут выполнены, контракт будет исполнен в декабре 2017 года, перед чемпионатом мира по футболу. Этого не произошло. То, что мы увидели сегодня, говорит о том, что этого не произойдет и в текущем году.Большие вопросы по 2019 году… Поэтому сейчас Министерство культуры СО в одностороннем порядке разрывает заключенный ранее контракт. Подрядчик с этим не соглашается и опротестовывает, но мое мнение, что министерству культуры СО право, и этот контракт надо разрывать в одностороннем порядке. Почему подрядчик не хочет разрывать контракт в одностороннем порядке, а хочет расторгнуть его по обоюдному решению сторон? В этом случае он не попадет в черный список, тогда ему не будут выставлены дополнительные штрафные санкции. А речь идет о сумме порядка 40 млн. рублей. Сама по себе ситуация абсурдная.У нас есть объекты, находящиеся в тяжелейшем состоянии… На этот объект были выделены все необходимые денежные средства. Сейчас порядка 70 млн. рублей мы будем вынуждены обратно возвращать в бюджет, потому что подрядчиком деньги не освоены. Почему не освоены? Понятно, они ссылаются на то, что все время вскрываются все новые и новые работы, однако, то, что мы сейчас увидели, вызывает серьезные претензии к качеству работ, второе, к той оперативности, с которой подрядчик работает. Мне по большому счету причина ясна.У подрядчика огромное количество объектов самой разной степени сложности реконструкции и ремонтных работ. У них нет возможности, у них нет сил, нет производственных мощностей для того, чтобы отрабатывать эти объекты. У ПСК «Волга» на текущий момент только по городу Самаре 20 объектов. 21 миллиард рублей – это сумма контрактов разного уровня ПСК «Волга» и аффилированных к ней компаний. Конечно, когда здесь успевать за такой мелочью как Дом с Атлантами? Я поддерживаю позицию министерства культуры Самарской области о разрыве этого контракта в одностороннем порядке.В случае, если контракт с ПСК «Волга» по объекту на ул. Венцека, 55 «Дом с Атлантами» будет расторгнут, министерство культуры СО будет вынуждено искать нового подрядчика и снова выходить на торги, формировать задание на реконструкцию. С учетом произведенной Александром Хинштейной работой над ошибкамиФото: