Александр Хинштейн объявил о старте конкурса для студентов-художников
28 января 2019 23:20
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История Самарского края на живописных полотнах – основная идея нового конкурса, инициатором которого три месяца назад стал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, посетивший кафедру изобразительного искусства Самарского педагогического университета. Неподдельный интерес молодых художников к историческим темам, их сюжетам и героям, которые все чаще и чаще обращаются к героям и персонажам истории,лягут в основу живописных работ, которые будут поданы студентами на конкурс «Во славу земли Самарской»
Формат конкурса, его учредители и номинации, его основные этапы, темы и главный приз - стажировка в крупнейшем российском музее – Третьяковской Галерее, а также мастер-класс у Президента Российской академии художеств Зураба Церетелли был определен оргкомитетом конкурса. Сегодня об этом уже известно всем студентам – художникам. Оргкомитет проводит консультации со студентами, объясняет правила и критерии конкурса.
Итоги конкурса будут подведены в августе, а в сентябре выставку работ, участвующих в конкурсе, а также работы победителей увидят все желающие и любители живописи. О месте проведения выставки«Во Славу Земли Самарской!» и как будет идти голосование для всех без исключения любителей живописи, будет сообщено на специальном ресурсе конкурса в сети Интернет, передает hinshtein.ru.
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