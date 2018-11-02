Александр Хинштейн назначен заместителем председателя межведомственной комиссии по делам долевого строительства СО
2 ноября 2018 09:14
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, ставший инициатором возобновления деятельности межведомственной комиссии, поддержал губернатора и обозначил свою позицию относительно необходимости ее работы: "Мне совершенно очевидно, что то, какими механизмами и способами ведется эта работа, мы не завершим ее ни к 20, ни к 21 году. Я рад,что Дмитрий Игоревич поддержал мою инициативу и снова включился в работу по урегулирования вопросов долевого строительства".
В ходе совещания была рассмотрена ситуация на трех объектах, расположенных в Самаре. Первый из них находится в Советском районе города на ул. Аэродромной, 102. Жилой комплекс состоит из двух зданий на 367 квартир. Всего по объекту заключено 140 договоров долевого участия на общую сумму в 286,5 млн рублей.
По информации главы Самары Елены Лапушкиной, сдача объекта намечалась на декабрь 2018 года. Но вероятность достройки дома к этому сроку невелика - из-за конфликта между застройщиком ООО "Интеграция" и генподрядчиком ООО "КапиталСтрой".
Скандалы вокруг участка на ул. Аэродромной, 102 начались еще несколько лет назад, когда "Интеграция" выкупила землю под неработающим муниципальным детским садом. Компания собиралась строить многоэтажный жилой дом, что вызвало недовольство местных жителей. В итоге в проект ЖК "У парка", кроме трех секций многоэтажек, был включен еще и новый детский сад.
Необходимую разрешительную документацию на возведение жилого комплекса "Интеграция" получила в 2016-2017 гг. Проводить работы фирма решила не своими силами, а при помощи генерального подрядчика - ООО "КапиталСтрой". В какой-то момент между компаниями разгорелся конфликт, и в марте 2018 г. строительство ЖК остановилось. Дольщики высказали опасения, что из-за отсутствия работ на площадке разрешение на строительство жилищного комплекса могут не продлить.
На заседании межведомственной комиссии в ситуацию внесли ясность. Выяснилось, что минстрой уже продлил разрешительную документацию на год, а для работ "Интеграция" нашла нового подрядчика, который готов зайти на площадку в эти выходные.
Достроить и сдать дом в эксплуатацию "Интеграция" планирует в 3 квартале 2019 года. "КапиталСтрою" застройщик намерен выплатить долг в 4 млн руб. в ближайшие дни, а тот, в свою очередь, покинет строительную площадку.
Второй проблемный объект расположен в Красноглинском районе по адресу п. Мехзавод, 3 квартал, 8. Строительство дома началось в 2006 году. Договоры долевого участия с застройщиком ООО "Кросс" заключили 225 дольщиков. В 2013 г. организация была признана банкротом. Впоследствии появился инвестор, готовый вложить средства в завершение строительства объекта, в связи с чем возникла необходимость планировки территории.
В декабре 2017 г. городской департамент градостроительства заключил с предприятием ООО "Зенит" контракт на проект межевания этого участка. По информации Елены Лапушкиной, в настоящее время проект готов и вскоре будет представлен на публичных слушаниях. В январе 2019 г. земельный участок под недостроем планируется оформить, и застройщик сможет приступить к работам.
По мнению депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, важно, чтобы застройщик не привлекал средства граждан для достройки объекта. Губернатор Самарской области эту инициативу одобрил, отметив, что скорейшее решение вопроса с проблемными объектами в регионе- в интересах потенциальных застройщиков.
"Третий проблемный объект расположен в Ленинском районе Самары в границах улиц Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейской и Ленинской. Речь идет о жилом комплексе "Исторический квартал". Сейчас ведется строительство трех очередей ЖК (секции 8, 9, 10), офисного здания и паркинга.
В заключении, Александр Хинштейн показал на самые больные точки работы органов власти, ответственных за решение проблем с дольщиками:
«Я хочу сказать отдельное спасибо губернатору – Дмитрию Игоревичу Азарову, который взял на себя эту нелегкую ношу и тянет на себе этот груз ответственности, проводя регулярно заседания межведомственных комиссий, пытаясь «расшивать эти объекты», давать поручения своим подчиненным. У меня нет сомнений в том, что он действительно искренне заинтересован в решении э тих вопросов. Но у меня есть к сожалению, сомнения в том, что его подчиненные в полном объеме понимают степень ответсвенности за эту работу. У нас возникает вопросы. Первое, по формированию реестра обманутых дольщиков. я не понимаю, каким образом туда включаются граждане, требующие сразу несколько жилых помещений? Мы можем долго говорить почему так получилось и полемизировать в области регионального законодательства, которое мы сами же и принимаем, но мы не решим таким образом задачу. Это нужно понимать…»
На следующем заседании межведомственной комиссии будут рассмотрены другие проблемные объекты. В новый перечь вошли дом на ул .Вилоновская/Садовая, Димитрова, 74, ЖК «Монблан» («Альбатрос»), и дом по ул. Фрунзе, 14А (Тольятти), передает hinshtein.ru.
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