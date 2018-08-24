Александр Хинштейн: "В понедельник демонтируем криминальный обелиск"

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"Могильный памятник криминальному авторитету на детской площадке в центре Самары - это, конечно, сильно. Как раз сейчас еду в Октябрьский район. Посмотрю на месте... Как и обещал, сам приехал на место. Действительно, памятник бандиту Беркуту, расстрелянному в этом дворе, стоит прямо на детской площадке. Ни в какие ворота это не лезет. В понедельник демонтируем криминальный обелиск. Вопрос не только в том, что обелиски криминальным авторитетам ставить в центре города, недопустимо. Само по себе это сооружение незаконно. Минимущество СО уже подтвердило мне, что земля во дворе - областная. Никаких разрешений на установку памятника, разумеется, нет".Фото: Твиттер