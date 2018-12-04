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Новости /  Общество /  Социум  

Александр Хинштейн: "Рад, что обращения родителей учеников 81 школы были услышаны"

4 декабря 2018 20:13
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Родители, вопреки ожиданиям власти, вступились за директора школы и просили не увольнять Батищеву с поста директора.
В середине ноября все СМИ Самары писали о том, что в средней школе № 81 отравились 15 человек, в том числе и 14 детей. Заражение кишечной инфекцией, как установили компетентные органы, произошло в школьной столовой. Правоохранительные органы, расследовавшие инцидент, пришли к выводу, что отравление произошло в результате недобросовестных действий компании «Хлебосол», ответственной за приготовление пищи для детей. Против «Хлебосола» возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В настоящее время специалисты санэпиднадзора по Самарской области установили точное происхождение инфекции: дизентерия и сальмонеллез . На время разбирательств учебное заведение было закрыто на карантин, а детей перевели на дистанционное обучение, передает hinshtein.ru.

В результате проверки всех обстоятельств инцидента, городские власти и проверяющие органы ответственность за происшедшее возложили на директора школы 81 Батищеву Людмилу Дмитриевну.

Спустя несколько дней, после выздоровления детей, неожиданно последовала реакция родительского комитета школы 81. Родители, вопреки ожиданиям власти, вступились за директора школы и просили не увольнять Батищеву с поста директора.

Родительский комитет за короткое время собрал около 300 подписей в защиту Л. Д. Батищевой, и обратились к главе города Е. В. Лапушкиной с желанием рассказать о директоре школы, как об авторитетном педагоге, любимом учителе и директоре.Также они обратились к депутату ГД РФ Александру Хинштейну с просьбой разобраться в ситуации и поддержать родительский комитет и его желание сохранить Л. Д. Батищеву на посту директора школы 81.

Александр Хинштейн, в первый же день работы в регионе, встретился с родителями учащихся школы 81, специалистами Роспотребнадзора, санэпиднадзора, представителями департамента образования и руководством новой компании «Самарский кулинарный дом», которая заменит «Хлебосол», предоставлявшей ранее питание в школах Самары.

Совещание продолжалось более 3 часов. Депутат выслушал всех участников инцидента, попросил прийти на встречу саму Людмилу Батищеву, выслушал ее видение ситуации и варианты ее решения.

По итогам встречи, Александр Хинштейн принял сторону родителей, но оставил решение об увольнении директора за главой г.о. Самары Еленой Лапушкиной.

Глава Самары Елена Лапушкина также пошла на встречу родителям и не приняла жестких мер в отношении директора школы 81.

В Общественную приемную Александра Хинштейна родители учащихся школы 81 принесли Благодарственное письмо, в котором они от лица родительского комитета, педагогического коллектива и учащихся МБОУ Школа №81 г. о. Самара выражают благодарность депутату за то что он в короткое время смог разобраться в сложной ситуации, в результате чего были приняты справедливые и верные решения. 
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