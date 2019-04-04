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Александр Хинштейн: "Наша задача к 18 мая 2022 года - к Международному дню музеев открыть здание спасённой Фабрики-кухни"

4 апреля 2019 22:50
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Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу сохранения и дальнейшего использования «Фабрики-кухня завода им. Масленникова».
Сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросу сохранения и дальнейшего использования «Фабрики-кухня завода им. Масленникова» под председательством заместителя Министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина, в котором принял участие Александр Хинштейн, который на протяжении многих лет ведет работу по восстановлению здания, и во многом, именно по его инициативе Фабрика–кухня получила возможность стать филиалом Третьяковской галереи, передает hinshtein.ru.

В исторических палатах Министерства культуры России в центре Москвы детально рассматривалась «дорожная карта» по запуску филиала Третьяковской галереи в Самаре, а также итоги противоаварийных и восстановительных работ.

Представительная делегация из Самары приехала в Москву для решения этого важного для области вопроса - на заседании присутствовали: заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, врио министра Культуры Самарской области Сергей Филиппов, советник губернатора Самарской области Виталий Стадников, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Руководители Министерства культуры России - директор Департамента музеев Владислав Кононов и врио директора Департамента инвестиций и имущества Антонина Голубева внимательно слушали сообщение представителей Самары о проведенных противоаварийных и восстановительных работах.

От Третьяковской галереи присутствовали первый заместитель генерального директора Андрей Крылов и заместитель генерального директора по развитию Татьяна Мрдуляш, также в работе приняли участие представители «РОСИЗО» и член общественного совета федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Игорь Егоров.

По итогам совещания Александр Хинштейн рассказал, что все работы идут по графику в соответствии с утверждённой «дорожной картой».

«Сейчас проектировщики завершили все подготовительные работы по изменению ранее сделанного проекта, под нужды Третьяковской галереи. Проектная документация с корректировкой направлена на экспертизу, которая должна завершиться 10 мая. И мы надеемся, что до конца мая текущего года весь проект полностью - с согласованием и заключением экспертизы и всей рабочей документацией будет готов. В июне мы должны преступить к процедуре передачи объекта от «РОСИЗО» Третьяковской галерее и с параллельным созданием подразделений Третьяковской галереи. На 2020 год планируются начало реставрационных работ», - прокомментировал "дорожную карту" депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу.

«Наша задача к 18 мая 2022 года - к Международному дню музеев открыть здание спасённой Фабрики-кухни. Понятно, что уже дальше начнутся работы по наполнению самого здания картинами, произведениями искусства. Это тоже требует времени - примерно шесть месяцев, потому что для музея очень важен климат, который должен войти в определённые параметры. Но главное, к чему мы стремимся - в 2022 году обновлённая спасённая из руин «Фабрика-кухня завода им. Масленникова» должна открыть свои двери как филиал Третьяковской галереи», - заключил Александр Хинштейн.


Фото:    hinshtein.ru
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